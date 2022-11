Endlich spricht es jemand aus!

Wie recht Sie haben, eine neue Friedensbewegung wäre dringend notwendig (Brief an die SN von Frau Stuckenberg, SN vom 29. Oktober): Dieser Irrsinn, immer mehr Waffen an die Ukraine zu liefern und nicht die geringsten Bemühungen in Verhandlungen zu setzen, ist hoch gefährlich. Natürlich ist Russland unter Putin der Aggressor, dem widerspricht auch niemand. Aber das Ziel muss Waffenstillstand sein, am Verhandlungstisch unter Einbeziehung aller diplomatischen Kanäle, auch mit dem Land, das kriegerisch in die Ukraine eingefallen ist.

Es kann doch nicht das Ziel der EU sein, immer noch schwerere Waffen, natürlich zum Wirtschaftserfolg der Rüstungsindustrie, zu liefern, bis es unüberschaubar wird und es für unseren gesamten Kontinent und deren Bevölkerung, also uns allen, eskaliert!

Barbara Weissenbacher, 5541 Altenmarkt im Pongau