Endlich wieder in den Urlaub fahren

Am Wochenende bin ich mit meiner Freundin vom langersehnten Urlaub aus Kreta zurückgekommen. Wir hatten ihn eigentlich schon letztes Jahr gebucht, aber er wurde wegen Corona vom Reisebüro storniert. Es war eine große Freude und Erleichterung, als wir erfuhren, dass das Reisen ab 19. Mai wieder ohne Quarantäne möglich ist! Aber die Freude wurde bald getrübt: Erst wurde der Abflug um eine Woche verschoben, dann wurden wir "aufgrund einer Schließung des Hotels" in ein anderes umgebucht. Aber alles wurde vom Reisebüro so gemanagt, dass wir dann, nach einer Nacht in einem anderen Hotel, in unser gebuchtes Hotel konnten. Dieses sperrte nämlich erst einen Tag nach unserer Ankunft auf. Wir waren die ersten Gäste, und es war toll, das ganze Hotel, inkl. Pool mit Meerblick, für uns allein zu haben. Nach und nach kamen auch andere Urlauber.

Auf diesem Weg ein großes Danke an das TUI-Reisebüro im Europark, die Dame hat sich sehr bemüht, uns ein Zimmer für die erste Nacht in der Nähe unseres Hotels zu finden. Es war ein wunderschöner Urlaub, auch wenn Abstand, Masken und Desinfektionsmittel Pflicht waren!

Etwas komisch war das Gefühl am Salzburger Flughafen: Nachdem alle Passagiere unseres Flugs weg waren, waren wir allein. Die Halle menschenleer und unheimlich still. Hoffentlich erholt sich der Tourismus bald wieder!



Karin Eckkramer, 5020 Salzburg