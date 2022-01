Endlich wieder Mittelmaß

Alexander Purger schreibt in seinem Artikel vom 3. 1. über den Machtwillen der ÖVP, die Sebastian Kurz eiskalt in die Wüste geschickt hat. Davor hatte sich ja der in der Sache ergebnislose Ibiza-Ausschuss nahezu zu einem Tribunal der politischen Gegner gegen Kanzler Kurz entwickelt, deren ständige Attacken von den Medien fleißig verbreitet wurden. Das war wahrlich ein politisches Lehrstück für die Bevölkerung mit dem Titel: "Wie machen wir ihn fertig". Sebastian Kurz war ein fähiger Kanzler, dessen Niveau auch im Ausland anerkannt wurde. Diejenigen in den Reihen der ÖVP, die nicht an ihn heranreichten, können sich nun zufrieden zurücklehnen, da in ihren Reihen endlich wieder das Mittelmaß herrscht.

Mag. Renate Wisinger, 4822 Bad Goisern