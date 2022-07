Energie aus Hainburg

Zu dem Brief an die SN "Strom aus Wasserkraft" (SN, 16. 7), der für einen Bau des Donaukraftwerks Hainburg eingetreten ist, möchte ich zwei vielleicht nützliche Ergänzungen bringen: Erstens war der Widerstand gegen dieses Kraftwerk nicht unbegründet, weil die damals vorgesehene sogenannte Trockenbauweise (der Strom wird großflächig umgeleitet und im sodann trockenen Flussbett gebaut), tatsächlich große Teile des Auwaldes zerstört hätte. Ich selbst war damals Aufsichtsratsvorsitzender der Baufirma Porr und habe für eine sogenannte Nassbauweise plädiert.

Die lässt die Umwelt weitgehend unberührt. Übrigens ist diese Bautechnik später beim Donaukraftwerk in der Freudenau realisiert worden, und tatsächlich mit nur minimalen Veränderungen an den Ufern. Ich kannte damals auch Günther Nenning, hatte also bescheidene Kontakte zu beiden Seiten und musste merken, dass es keiner Seite mehr um die Sache ging, sondern nur mehr ums Gewinnen. Vielleicht findet man wenigstens unter heutigen Umständen etwas mehr Verständnis für eine Bauweise, die den Auwald ohnedies schont.

Zweitens gibt es ein neues, aber nicht unwichtiges Argument für ein Kraftwerk bei Hainburg: Im Osten Österreichs gibt es ein gefährliches Absinken des Grundwasserspiegels und sogar das Risiko, dass der derzeitige Auwald schlicht austrocknet. Es werden sogar bereits Pläne für einen eigenen Kanal von weit weg zur Entschärfung dieses Problems gewälzt. Ein Kraftwerk bei Hainburg mit der damit verbundenen Hebung des Wasserpegels im Staubereich würde eine direkte und ausreichende Versorgung des Auwaldes wesentlich erleichtern, ihn also unter heutigen Umständen retten, und nicht gefährden.

Wenn derzeit trotzdem dieser Versuch einer ordentlichen Verstärkung der österreichischen Stromerzeugungskapazität unterbleibt, dann nur deshalb, weil Politiker bei der bloßen Nennung dieses Projektes sicherheitshalber sofort auf Tauchstation gehen und den Grünen die unveränderte Wahrung ihres historischen Siegesdenkmals wichtiger ist als noch so dringende sachliche Notwendigkeiten.

Dr. Manfred Drennig, 1030 Wien