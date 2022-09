Energie sparen bei den ÖBB

Die ÖBB-Pressestelle kündigt ein umfangreiches Energiesparpaket an. Mit Blick auf Salzburg gäbe es so einige Hausaufgaben zu erledigen: In Salzburg am 5. 9. 2022 gegen 0.03 Uhr angekommen, laufen die Rolltreppen am Bahnsteig 1 im Normaltempo, obwohl die nächsten fünf Stunden niemand dort ankommt oder abfährt.

Schaut man sich die Belegung der Bahnsteige an, dann könnte man an so einigen Zeitfenstern auch die Rolltreppen ausschalten. Sie laufen aber alle zu dieser Zeit im Normal- oder Sparmodus. Die ÖBB-Meinung, das Abschalten koste mehr als das Laufenlassen im Sparmodus, überzeugt angesichts der Leerzeiten kaum. Denkt man an die Wartungskosten bei dieser Rechnung? Ich meine: Wer auf Sekunden genau Weichen stellen kann, müsste doch auch Rolltreppen zur rechten Zeit ein- und ausschalten können.



Eduard Baumann, 5101 Bergheim