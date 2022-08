Energie- und Geldverschwendung in Krisenzeiten

Am 2. und 3. September wird in Zeltweg die AIRPOWER 2022 unter Beteiligung des Landes Steiermark und des Österreichischen Bundesheeres stattfinden. 200 Luftfahrzeuge, 50 davon vom Bundesheer werden daran teilnehmen. Ich frage mich, welches Signal dieses Event in Zeiten einer massiven Energiekrise aussendet. In Deutschland wurde bereits der Energienotstand ausgerufen und die Österreicher/-innen werden mittels Energiespartipps dazu aufgefordert, Gas und Strom zu sparen. Es werden von der Bundesregierung Pläne entwickelt, um die Industrie unseres Landes am Laufen zu halten, wenn Putin die Gaszufuhr nach Europa komplett abdreht, und bei dieser Show werden ohne Not Tonnen von Kerosin in die Luft geblasen. Das ganze Land leidet unter der Teuerungswelle, aber der Betrieb der Flugzeuge des Bundesheeres für die AIRPOWER Show muss von den Steuerzahler/-innen dieses Landes finanziert werden.

Sehr geehrter Herr Landeshauptmann Drexler, warum wird solch ein Event in der derzeitigen Krisensituation unter der Beteiligung des Landes Steiermark veranstaltet?

Sehr geehrte Fr. Ministerin Tanner warum wird die Beteiligung des Österreichischen Bundesheeres an dieser Flugshow nicht ausgesetzt?

Ich fühle mich in meinen Bemühungen, als Bürgerin meinen Teil zur Einsparung von Energie beizutragen gelinde gesagt verraten. Ganz zu schweigen vom verursachten CO2-Ausstoß und der "Vorbildwirkung" einer Show, bei der fossil angetriebene Luftfahrzeuge glorifiziert werden.





Martina Feirer, 2700 Wiener Neustadt