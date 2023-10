Energieautarkie gehört ermutigt

Es wird uns, vielleicht nicht ständig, aber doch ab und zu, gesagt, es könnte demnächst zu einem "Blackout" kommen. Also es könnte sein, dass wir einige Stunden oder sogar einige Tage ohne Strom dasitzen. Mir kommt vor, dieser Blackout ist schon da und zwar in den Köpfen so mancher verantwortlicher Personen.

Wie kann es sonst sein, dass ein Mensch oder eine Gruppe, die eine Anlage gebaut hat, die sie energieautark macht, eine sogenannte Inselanlage, den Bescheid bekommt, diese wieder zu entfernen (Anif, siehe auch SN vom 9. 10. 2023)?

Ja, sagt einmal, geht's noch? Man muss doch die Menschen ermutigen, sich darüber Gedanken zu machen, wie man autark wird, und sie dabei aufs Massivste unterstützen!

So wie es jetzt läuft, kann man nur sagen: Nicht der Strom ist weg, sondern der Verstand.

Ing. Evelyn Zamecnik, 5071 Wals