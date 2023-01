Energieeffizienz, lückenhafte Info

Bis zu sechs Seiten Beiträge über Energieeffizienz in diversen Medien - und das sehr einseitig. Ich habe den Eindruck, dass die Bauindustrie bevorzugt wird, weil die Vorschläge zum Energiesparen immer nur bauliche Maßnahmen betreffen. Fenstertausch, Dämmung verbessern, Heizanlage tauschen, usw.

Das sind Maßnahmen, die sehr viel Geld kosten (auch wenn gefördert), das sich viele nicht so einfach leisten können. Für einen Heizanlagentausch sollte man sich von einem seriösen Fachmann beraten lassen, um nicht nachher mit hohen Kosten für den Betrieb der Anlage konfrontiert zu sein.

Ganz kritisch ist der Umstieg auf Wärmepumpen, gleich welcher Art, denn eine Wärmepumpe ist eine reine Elektroheizung.

Es ist auch grundsätzlich gegen die erwähnten Maßnahmen nichts einzuwenden, aber in den oben erwähnten sechs Info-Seiten über Energieeffizienz ist mit keinem Wort die effiziente und kostengünstige Heizungsregelung erwähnt. Ich habe bereits an sechs Einzelraumregelungs-Projekten nachweisen können, dass eine Energieersparnis von 25 bis 50 Prozent möglich ist. Bei so einer Regelung ist es möglich, die Raumtemperatur jedes einzelnen Raums an die Benutzergewohnheiten anzupassen. Zum Beispiel das Bad wird nur in der Früh und am Abend auf eine Wohlfühltemperatur aufgeheizt, ansonsten auf 18 Grad abgesenkt. Oder, wenn die Bewohner morgens zur Arbeit gehen, können alle Räume auf 18 Grad abgesenkt werden und nachmittags wieder rechtzeitig aufgeheizt werden. Genauso alle, in der Nacht nicht benutzen Räume. Die oft gehörte Aussage, dass das Wiederaufheizen auf die Wohlfühltemperatur mehr Energie braucht als beim Absenken gespart wird, ist schlichtweg falsch, denn sonst würde die Einzelraumregelung nicht so effektiv funktionieren. Das ist übrigens mit der grafischen Integration nachzuweisen. Einzelraumregelungen sind auch zusätzlich zu anderen Maßnahmen wie Dämmung oder Fenstertausch sinnvoll - die Energieersparnis ist prozentuell die gleiche. Für mehr Energieeffizienz wäre mein Vorschlag, eine effektive Heizungsregelung in Neubauten vorzuschreiben, Frau Ministerin. Kosten ca. 100,- bis 200.- Euro pro Raum für Radiatoren-Heizung.





Ing. Reinhard Hermann, 8200 Eggersdorf bei Graz