Energieferien canceln

In der ORF-Fernsehsendung "Talk1" kam klar zum Ausdruck, dass in Folge der Schulschließungen durch den Lockdown wertvolle Unterrichtszeit verloren geht, die vor allem schwächere Schüler kaum mehr aufholen können. Experten sind deshalb in großer Sorge. 1974 wurden in Folge der Energiekrise erstmals die Energieferien eingeführt. Wir befinden uns derzeit in einer außergewöhnlichen Situation und ich schlage daher vor, die Energieferien 2021 auszusetzen.

Allerdings höre ich schon jetzt viele, vor allem die Fremdenverkehrswirtschaft gegen diesen Vorschlag schreien. Aber wenn uns Bildung wichtig erscheint, dann müssen wir doch in dieser Ausnahmesituation diesen Weg gehen.

Hubert Altenhofer, Gunskirchen