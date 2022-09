Energiehandel in Salzburg

Zu "Wie in Salzburg Energie gehandelt wird" (SN vom 3. 9.): Bemerkenswert die Ansichten des Herrn Rainer, seines Zeichens Leiter des Energiehandels bei Salzburg AG: "Wir spekulieren nicht, wir schließen Preisabsicherungsgeschäfte ab" an der Börse wohlgemerkt, und das ist keine Spekulation?

Das mag vielleicht beim Reporter der SN durchgehen, aber wenn man sich auch nur ein wenig auskennt, weiß man, dass auch diese Art von Geschäft eine Art Wette auf den zukünftigen Preis darstellen. Sinken die Preise unter den vertraglich abgesicherten Preis, hat man zu teuer eingekauft, was implizit auch ein schlechtes Geschäft ist. Das mit den Leerverkäufen stimmt allerdings; macht man keine fällt auch keine Margin an, was wohl bei der Wien Energie ein Problem gewesen sein durfte. Der Journalist der SN hatte schon recht, dass jedes Börsegeschäft mehr oder weniger Spekulation sei.

Das die Salzburg Energie allerdings bei rund 50 Prozent Eigenerzeugung und eines wesentlich kleineren zu beliefernden Marktes nicht so hohe Liquidität benötigt liegt auch auf der Hand, weshalb der Vergleich mit Wien Energie nicht zulässig ist, die fast den ganzen benötigten Strom zukaufen müssen und einen wohl vielfach größeren Markt bedienen müssen. Schön, dass es der Salzburg Energie gut geht und dort ordentlich gearbeitet wird, aber wenn schon Aussagen und Vergleiche, dann bitte sachlich und seriös

.Afred Krivanek, 2011 Höbersdorf