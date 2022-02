Energiekostenausgleich: Sozial gefühllos?

Die Regierung will einen Energiekostenausgleich mit einem Gutschein von 150 Euro je Person, die unter der Höchstbemessungsgrundlage von 5.670 Euro liegen, leisten. Wer so etwas erfindet, lebt außerhalb der Realität. Das durchschnittliche monatliche Bruttoeinkommen von unselbständigen Erwerbstätigen liegt in Österreich bei circa 2.160 Euro. Wie muss sich die Mehrheit der Österreicher fühlen, wenn ein monatliches Bruttoeikommen mit 5.700 Euro als unterstützungswürdig eingestuft wird. Die 150 Euro lösen für wirklich Betroffene nicht das finanzielle Problem und tragen in keiner Weise etwas für eine Nachhaltigkeit bei. Den Unterstützungswürdigen ist zu helfen und nicht jenen, die nur den Gürtel etwas enger zu schnallen haben. Jene Mitmenschen und Familien, denen zu helfen ist, diese sind leicht zu finden. Zum Beispiel alle jene, die eine Wohnbeihilfe bekommen, oder jene, denen vom Energieversorger bereits der Strom abgeschaltet oder gestundet wurde, bzw. die im Verzug ihrer Zahlungen sind. Auch jene, die ihr Einkommen durch die BMS oder dem AMS haben, werden einen diesbezüglichen Bedarf haben. Wenn man die Gesamtsumme der Unterstützung von 600 Milliarden Euro nur auf die durch die Kostenerhöhung stark Betroffenen aufteilt, dann kann man mit größeren Beträgen helfen. Mit zusätzlicher Unterstützung durch Sozialeinrichtungen sollte ein Weg für eine Nachhaltigkeit, der in finanzielle Schwierigkeiten geratenen Personen bzw. Familien gefunden werden





Wolfgang Pöhl, 5026 Salzburg