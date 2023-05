Energiekrise und Inflation fordern Umstellungen

Wir Menschen sind von der Evolution her auf Konkurrenz angelegt. Wir sind aber auch auf Kooperation programmiert. Die schönste Form von Kooperation ist die Liebe. Die schlechteste Art von Konkurrenz ist der Krieg. Mit Konkurrenzen wurde in der Menschheitsgeschichte schon immer übertrieben. In den letzten Jahrzehnten wurde die Wirtschaft zu sehr von der neoliberalen Wirtschafstheorie (Schule von Chicago) angetrieben.

Folgen sind die Klimakrise.

Es gibt Bemühungen, die Erderwärmung einzudämmen. Was muss noch an Unwettern und Dürren passieren, dass mehr geschieht? Schon die Pandemie brachte viele zum Nachdenken darüber, was im Leben wirklich wichtig ist. Die Energiekrise und die Inflation erfordern Umstellungen, die in erster Linie von Politik und Wirtschaft kommen müssen. Klimakrisenleugner werden das nicht tun.



Josef Schilcher, 5161 Elixhausen