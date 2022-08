Energiepolitik bereitet Sorgen

Als Bürger verzweifle ich an der momentanen Energiepolitik in unsrem Land.

Strom wird bei uns zu ca. 80 Prozent aus erneuerbarer Energie erzeugt, trotzdem explodieren die Preise.

Wünsche viel Glück bei der weiteren Verbreitung von Elektofahrzeugen. Der momentane Preis für Dieseltreibstoff ist eine Zumutung. Obwohl weniger Arbeitsschritte beim Raffinieren als für Benzin notwendig sind und die Steuern niedriger als auf Superbenzin, ist der schon wieder höher.

Die Politik unternimmt nichts, um das zu ändern.

Bin gespannt wohin uns das ganze Dilemma noch führt. Fürchte, wenn es so weitergeht, um unsere Demokratie!





Ing Ernst Pawlik, 2000 Stockerau