Energiepreise: Maßnahmen enttäuschen

Auch wenn es aufgrund der schlimmen Vorkommnisse in der Ukraine fast unwichtig erscheint, habe ich das Gefühl, dass unsere Politiker dabei sind, das Land an die Wand zu fahren. In Zeiten eskalierender Energiepreise bestehen die Maßnahmen in der Verteilung von Gutscheinen und ähnlichen Maßnahmen, wobei offensichtlich nicht einmal das funktioniert.

Wie nun Frau Gewessler mitteilt, soll das Pendlerpauschale befristet um 50 Prozent erhöht und der Pendlereuro vervierfacht werden. Gas- und Stromkunden sollen auch entlastet werden und jedenfalls die Landwirte und die Wirtschaft. Auf das Feindbild der Grünen, die Ölheizungsbesitzer, vergisst man ganz. Sollte jemand seine Ölheizung wechseln wollen, hat er es allerdings derzeit nicht leicht, weil es entweder am Material oder am Personal mangelt oder es sich nicht jeder leisten kann.

Das Steuerrecht sieht ein kleines und ein großes Pendlerpauschale vor. Das kleine Pendlerpauschale steht zu, wenn die Benützung öffentlicher Verkehrsmittel möglich ist. Nun soll auch diese Förderung erhöht werden und gleichzeitig die Öffi-Preise nicht steigen. Was bedeutet dies für Pendler, denen Öffi-Benützung zumutbar ist? Bei einer Wegstrecke von 50 Kilometern bringt dies bei einem Spitzensteuersatz von 35 Prozent konkret 1.349 Euro, bei einem Spitzensteuersatz von 42 Prozent bringt es 1.539 Euro. Zusätzlich fördern die Bundesländer. Das bedeutet, dass sogar bei einem Kaufpreis für das österreichweite Klimaticket iHv 1.095 Euro eine massive Überförderung vorliegt. Noch viel mehr, wenn das Bundeslandticket ausreicht.

Es zählt wieder einmal der Blick auf das Wahlvolk und nicht die Vernunft. Es braucht ordentliche Maßnahmen und Klein-Klein. Wie wäre es beispielsweise, die Strom- und Gasversorger - großteils ist hier der Staat massiv beteiligt - in die Pflicht zu nehmen? Der Verbund wird in Kürze neuerlich erhöhen, obwohl es sich ja angeblich um Wasserkraftstrom handelt.

Franz Nagl, 4553 Schlierbach