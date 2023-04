Energiepreise sind nicht "im Griff"

Sehr geehrter Herr Landeshauptmann! Im Gegensatz zu Ihren Aussagen in einem ORF-Interview sehe ich die Situation der Energiepreise keineswegs "im Griff".

Kurz zur Erläuterung: In unserem Haus (fünf Parteien), Altbau, gibt es nur Nachtstromheizkörper, mein Anteil sind 85 m2. Jetzt hat mir die Salzburg AG 4200 Euro nachverrechnet, die Stützung beträgt nur 85 Euro! Das ist natürlich für einen ASVG-Pensionisten ein schwerer Schlag. Der Nachtstromtarif wurde von 6,6 Cent auf 27,6 Cent erhöht, also Faktor 4. Laut Aussage der Salzburg AG wird der verkaufte Strom zu 91% aus Wasserkraft generiert, was heißt, dass die Salzburg AG eigentlich nur zum geringsten Teil von den Gaspreisen ("merit order" - die anscheinend von den Politikern akzeptiert bleibt) beeinflusst ist. Folglich werden zu Lasten der Bürger enorme Gewinne gemacht, an denen sich die Shareholder (41% Land Salzburg, 31% Stadt Salzburg und EAG 27%) über Dividenden und Boni für Aufsichtsräte und Vorstände ergötzen. Allerdings gehe ich davon aus, dass die Gewinne großenteils in Rückstellungen für angeblich ganz wichtige Investitionen versteckt werden.

Trotz der Situation, dass die Gestehungspreise wegen der Wasserkraft eher niedrig sind, schließt sich die Salzburg AG in ihrer Preisgestaltung an die hochpreisigen Energieversorger an. Das sehe ich als Straftatbestand nach dem Kartellrecht (Verabredung zu gemeinschaftlichem Raubzug an den Konsumenten) an. Leider hilft uns auch die BWB in dieser Sache nicht, denn sie findet keine Beweise, obwohl völlig offensichtlich. Auch die Medien sind äußerst schweigsam, da sie andernfalls mit "Liebesentzug" kalkulieren müssten. Leider nehmen viele andere Gierhälse die Preispolitik einer Salzburg AG zum Vorbild, um ihrerseits Erträge zu maximieren und damit die Inflation zu befeuern.

Es wäre also an Ihnen, sehr geehrter Herr Landeshauptmann und Aufsichtsrat des größten Shareholders, die Vorstände der Salzburg AG zu rückwirkender, erheblicher Mäßigung und Rückverrechnung der maßlos hohen Forderungen zu veranlassen. Das würde auch Ihre Wahlwerbung mit "Anstand" glaubhaft machen.





Ingo Neumayer, 5163 Mattsee