Energiepreisspekulationen verantwortlich für Preisanstieg

Lange Zeit ist meiner Wahrnehmung nach nicht davon gesprochen worden - und in den letzten Wochen erscheint es ein Randphänomen -, dass ein nicht unwesentlicher Aspekt für den immensen Anstieg der Energiepreise die Spekulation auf die Preisentwicklung ist (durch Spekulant/-innen (Menschen) und Algorithmen (keine Menschen, aber durch Menschen programmiert)).

Hier wird auf Kosten menschlicher Existenzen Gewinn gemacht. Das ist kein neues Phänomen. Es wurden schon durch Wetten auf Währungsentwicklungen Staatskrisen ausgelöst. Und es wurden schon durch Wetten auf die Entwicklung von Lebensmittelpreisen Armut und Hunger in Teilen der Welt verschärft. Es ist mir unverständlich, dass es keine Möglichkeit geben sollte, derartig unmoralischen Aktivitäten einen Riegel vorzuschieben. In Form von international gültigen Regeln, gegossen in international gültige Gesetze. Oft hört man, dass das globale Finanzsystem so komplex sei, dass Eingriffe von Seiten der Politik nicht wirksam, sondern sogar gefährlich seien. So gesehen erscheint mein Leserbrief möglicherweise vielen als naiv.

Ich bin aber der festen Überzeugung, dass wir Menschen als soziale Wesen es einem asozialen System nicht erlauben können, die Existenz von Mitmenschen zu bedrohen oder sogar zu vernichten.

Mag. Hartwig Schwaiger, 4400 Steyr