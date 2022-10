Energiespar-Mimosen

In der Frage Energiesparen per Händewaschen mit Kaltwasser in Salzburgs Schulen reden und agieren viele nach dem Motto "Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass!" Natürlich sind auch die Kritiker/-innen der ursprünglich einhellig beschlossenen Maßnahmen fürs Energiesparen. Garantiert die meisten auch "für Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung". Und die intellektuelleren unter ihnen führen gelegentlich wohl gar das Wort "Resilienz" im Mund, diese gewisse Widerstandskraft, die es gegen persönliche oder gesellschaftliche Krisen zu entwickeln gilt.

Aber wenn es eine Spur konkret wird, nur eine Spur (Mit-)Leidensfähigkeit gefragt ist, lehnen sie sofort jegliche Verhaltensänderung ab und bauschen eine Nichtigkeit zur Belastung "der Schwächsten in unserer Gesellschaft" auf (W. Gallei, SPÖ-Gemeinderat). Wenn in der Schule jetzt vom Krieg in der Ukraine geredet wird, kommen wohl viele Schülerinnen und Schüler von selbst darauf, dass kaltes Wasser zum Händewaschen ein absoluter Klacks ist gegenüber dem, wie es Kindern und Jugendlichen in der Ukraine ergeht. Mitleid, Mitleiden braucht nicht in Masochismus auszuarten. Aber wenn "Anteilnahme", "Solidarität" irgendeinen realen Gehalt haben sollen, müssten Eltern, Lehrer- und Politiker/-innen ein paar Sekunden Kaltwasser auf die Hände oder die Absenkung der Raumtemperatur um 1° bis 2° als die Kleinigkeit hinnehmen können, die sie sind.



Heinz Stockinger, 5020 Salzburg