Energiesparen - da kommt viel bla bla von der Politik

Die ständigen Vorschläge der Frau BM Gewessler im Fernsehen hinsichtlich Volksunfähigkeit gehen mir schon langsam auf den Geist.

Nachdem ich mir einiges davon anhörte, kam ich zum Schluss, hinsichtlich Alternativ-Stromerzeugung vielleicht - sofern einigermaßen leist- und durchführbar - etwas beitragen zu wollen. Also bekundete ich Interesse daran, auf ein Hausdach ggf. eine Photovoltaikanlage installieren zu wollen. Die erfolgte Reaktion auf mein Anliegen: Das Interesse an Photovoltaik ist derzeit zu groß, um alle Anfragen zeitnah beantworten zu können - wir führen deshalb eine Warteliste, die wir schnellstmöglich abarbeiten. Stellt uns Frau BM Gewessler ihre "eigenen Energieüberproduktionsgedanken" bzw. Umweltbeglückung mittels Privatjetreisen "als Ausgleich zur CO2-Steuer" zur Nachahmung vor, oder ist das aus Wichtigkeitsgründen nur ihr vorbehalten und alles nur Makulatur? Bezeichnend dahingehend ist, dass es Meldungen gibt, dass z.B. in Bereichen der Stadt und des Kantons Zürich überlegt werde, um ein Winterblackout zu verhindern, ggf. ein zeitweises Fahrverbot für E-Autos anzudenken?! Folgerichtig kann unsere Frau Minister uns sicher erklären, wie solche Meldungen mit Ihren Gedankengängen samt des Realitätsempfindens konform gehen können?! Wird aus übersteigertem Wunschdenken immer teurerer "Realitätsglaube" für uns Bürger aus dem Hut gezaubert? Kann das Vorbild Österreich die Welt retten?









Kurt Höfferer, 6912 Hörbranz