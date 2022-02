Energiesparen scheint keine Option zu sein

Wie können wir die Energiewende schaffen? Mehr Windenergie, mehr Wasserkraft, mehr Solarenergie und jetzt wird sogar die Atomenergie für nachhaltig erklärt? Was für eine Farce!

Allein in Österreich werden laut Bundesministerium für Klimaschutz und Umwelt jährlich 157.000 Tonnen Lebensmittel im Wert von einer Milliarde Euro weggeworfen, weltweit gar 1,3 Milliarden Tonnen. Was an Gegenständen des täglichen Gebrauchs, technischen Geräten etc. jährlich in den Müll wandert, dürfte dem in nichts nachstehen, Stichwort Sollbruchstellen. Das sieht doch nach einem riesigen Energiesparpotential weltweit aus, wenn man das ändert. Die Tatsache, dass unser Wirtschaftssystem auf ständigem Wachstum fußt, steht dem jedoch diametral entgegen. Es führt kein Weg an der Änderung dieses Systems vorbei, denn es lässt sich nicht mit den Gegebenheiten eines begrenzten Planeten vereinbaren, auch nicht unter dem Deckmäntelchen der Nachhaltigkeit. Wahrhaft nachhaltig ist eine Kreislaufwirtschaft und nicht ständiges Wachstum.

Wir alle sind gefordert, auf einen verantwortungsvollen Umgang mit unser aller Ressourcen zu achten. Die Politik darf nicht weiterhin das Wohl der Wirtschaft über das Wohl der Menschen und aller Lebewesen dieses Planeten stellen.

Margit Neuböck, 5020 Salzburg