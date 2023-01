Energiesparende Kochstrategie

Es bestehen keine Zweifel, dass Kochen mit Induktionsplatten energiesparend ist. Alles hat aber zwei Seiten. Und die heißt "elektromagnetische Felder". Selbst bei nur einer in Betrieb befindlichen Induktionsplatte ist eine Grenzwertüberschreitung im Bereich Arbeitnehmer/-innenschutz für schwangere Mitarbeiterinnen, Personen mit Metallimplantaten, Herzschrittmacher in einem Abstand von 50 cm um 50 Prozent gegeben, bei zwei in Betrieb befindlichen Induktionsplatten sind wir schon beim fast Dreifachen des maximal erlaubten Grenzwertes. Energiesparen auf Kosten der Gesundheit von zum Beispiel schwangeren Mitarbeiterinnen - dazu kann ich leider nicht gratulieren.





Alfred Fischböck, 5020 Salzburg