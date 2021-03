Energiewende ade

Die Vorgaben der EU der Jahre 2008 mit den 20-20-20 Zielen (20 Prozent Reduktion der Treibhausgase, 20 Prozent erneuerbare Energie, 20 Prozent Steigerung der Effizienz) und 2009 der Stromsparrichtlinie (-1 Prozent pro Jahr) bis 2020 wurden nicht erreicht. Für diese Umsetzung sind dezentrale, intelligente und blackout-sichere Stromnetze (Smart Grid) erforderlich. Der auf den Dächern und Fassaden produzierte Solarstrom wird tarifparitätisch (Zähler läuft bei Strom aus dem Netz vor und zurück bei Strom aus Photovoltaik-Anlage) ins Netz eingespeist. Diese Netze verfügen über die notwendigen Speicher (Batterie, Brennstoff-zelle,..) und kleine effiziente Erzeugungsstätten (Strom und Wärme) mit 85 Prozent Wirkungsgrad. Betrieben werden diese mit synthetischen Treibstoffen (Wasserstoff, Gas, Diesel,…).

Die Gebäudesanierung sollte auch schon ab 2012 in Richtung Null-Energiehaus (erzeugt so viel wie es braucht) gehen. Neue Gebäude müssen nach dem Energieplus-Standard (erzeugt einen Überschuss der für die E-Mobilität genutzt werden könnte) gebaut werden.

Die südorientierten und für Photovoltaik geeigneten Dachflächen betragen rund 140 km². Dazu kommen noch 50 km² an nutzbaren Fassadenflächen. Diese Flächen würden 40 Prozent des aktuellen Strombedarfs decken. Um den Mehrbedarf durch Digitalisierung und E-Mobilität zu decken, sind Steigerung der Energieeffizienz oder die Erschließung weiterer Potentiale wie z.B. Bau von Photovoltaik-Anlagen über Lärmschutzwände, Bahndämme, Lawinenverbauungen, Staumauern etc..

Solange diese Flächen nicht genutzt werden, dürfen keine Photovoltaik Anlagen auf Freiland genehmigt werden.



Werner Lackner, ARGE Luft Lärm und Energie, 8010 Graz