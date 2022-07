Energiewende ändert das Erscheinungsbild von Gebäuden

Die Ereignisse der vergangenen Monate überschlagen sich. Es ist die Rede von Energieknappheit in Herbst und Winter, von resultierenden Einsparungen, von Raumtemperaturen um die 19 Grad, die Versorgungssicherheit will nicht sicher gewährleistet sein. Der Ruf nach schneller Energiewende und Aufbau alternativer Energiequellen ist nicht zu überhören. Die Politik will unabhängig werden von russischem Öl und Gas. Diese Herausforderungen erfordern den zügigen und massiven Ausbau der Erneuerbaren Energien, sagt man.

Umso mehr verwundert es, wenn seitens einer Salzburger Gemeinde einem Hauseigentümer, welcher die Zeichen der Zeit nicht nur erkannt zu haben scheint, sondern diese auch in die Tat umsetzen will, nun mit Ab- und Rückbau seiner erneuerbaren Energieanlage gedroht wird. Energiewende kann nicht nur Schlagwort sein, sondern ändert auch das Erscheinungsbild von Gebäuden. Windkraft- und Photovoltaikanlagen sind sichtbare Symbole der erneuerbaren Energiezukunft. Jene Gemeinde möge sich dessen bewusst sein, die Handlungen in Richtung Zukunft stellen und die gegenständliche Photovoltaikanlage genehmigen.



Silvester Leitner, 5342 Abersee