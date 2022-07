Energiewirtschaft hätte man nicht aus der Hand geben dürfen

Ich bin ein selbstständiger Kaufmann und bevorzuge prinzipiell die Privatwirtschaft gegenüber die vom Staat geführten Betriebe.

In den letzten Jahrzehnten hat man seitens des Staates viele Betriebe privatisiert, weil sie dort besser geführt werden. In vielen Bereichen stimmt das auch. Doch eines hat man scheinbar übersehen. Die Grundaufgaben eines Staates auch aus der Hand zu geben ist und war ein Riesenfehler. Vor Jahrzehnten war der Staat bzw. die Bundesländer zu 100 Prozent Eigentümer der Energieversorgungsbetriebe. Um die misswirtschaftlichen Betriebe zu finanzieren bzw. die Budgetlöcher zu stopfen, hat man sich dann dazu entschieden, immer mehr Betriebe zu verscherbeln. Jetzt würde es uns gut tun, wenn wir staatlich geführte Energieversorger hätten. Dann könnte man sofort eine Deckelung einführen, ohne in Grundrechte von Betrieben einzugreifen.

Manchmal rächt sich eben die Unfähigkeit von Regierungen erst einige Jahre später.

Austragen bzw. finanzieren müssen es wir Steuerzahler/-innen.





Erich Schaberger, 3386 Hafnerbach (Bez. St. Pölten)