Engagement des Salzburger Verkehrsverbunds begeistert

Am Morgen des 18. August 2023 habe ich auf dem Weg zum Flughafen meinen Geldbeutel mit allen Ausweispapieren im Bus Nr. 10 "Himmelreich" verloren - ein veritables Problem, da der Flieger bald abheben sollte und alle Ausweise fehlten. Ein verzweifelter Anruf beim Verkehrsverbund brachte etwas Trost, als mir versichert wurde, dass man mich benachrichtigen würde, falls der Geldbeutel gefunden würde. Dennoch sah es so aus, als würde ich den teuren Flug verpassen und ohne Unterkunft in Salzburg festsitzen.

Doch innerhalb weniger Minuten erhielt ich einen Rückruf vom Verkehrsverbund mit der wunderbaren Nachricht: Der Geldbeutel war gefunden worden. Es kam noch besser: Der Busfahrer würde meinen Geldbeutel mit der nächsten Fahrt zum Flughafen mitbringen. So unglaublich es klingt: In letzter Minute konnte ich mein Portemonnaie glücklich wieder in Empfang nehmen und meine Reise wie geplant antreten. Mein angebotener Finderlohn wurde uneigennützig abgelehnt. Tausend Dank an die so außerordentlich hilfsbereiten Menschen der Salzburger Verkehrsbetriebe!

Dr. Karoline Hillesheim, 86157 Augsburg