Gratulation an Frau Umundum zu ihrem Leserbrief "Wohin entwickelt sich die deutsche Sprache"? (LB v. 3. 5.) Die von ihr aufgezeigte Schaffung einer "Community Nurse" ist nicht der einzige Unsinn in diese Richtung. In der neuen Organisationsstruktur des österreichischen Gesundheits-

ministeriums gibt es eine hohe österreichische Beamtin, Frau Katharina Reich, die den Titel "Chief Medical Officer" trägt.

Franz Wutzl, 2380 Perchtoldsdorf