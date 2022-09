Enkeltauglich leben!

Gerade ÖVP-Politiker betonen sehr häufig ihre Heimatverbundenheit. Doch wenn niederländische Investoren an die Tür klopfen, sind sie gerne bereit, 8,2 Hektar Grund in bester Tallage in St. Martin zu verkaufen. Der Ausverkauf der Heimat spielt keine Rolle. In Zeiten der Energiekrise, in denen wir nicht genau wissen, wie wir über den Winter kommen, so ein Megaprojekt mit 35 Chalets mit 360 Betten zu starten, grenzt an Größenwahn.

Argumente wie Bodenverbrauch, Artenschutz, Biodiversität, erhöhtes Verkehrsaufkommen, Mangel an Arbeitskräften im Tourismus, Ernährungssouveränität sprechen gegen das Projekt. Möge der Mensch als vernunftbegabtes Wesen erkennen, dass wir unseren Lebensraum vor solchen Eingriffen schützen müssen. Die Verantwortung für eine enkeltaugliche Zukunft müssen wir jetzt übernehmen.

Gerlinde Bichler, 5760 Saalfelden