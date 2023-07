Enormer sozialer Sprengstoff

Schulen, besonders Brennpunktschulen, als Notaufnahmezentren für gesellschaftliche Fehlentwicklungen. Immer mehr Schulleiter, Lehrer und Lehrerinnen agieren primär als Sozialarbeiter, Konfliktmediatoren und Verbindungsglied zum Jugendamt. Unterrichten wird zur Nebensache. "Emergency Classroom" - Helmut Schliesselbergers brisant treffender Titel für Österreichs Schullandschaft (SN-Leitartikel, 8. 7.). Das Zwei-Klassen-Schulsystem ist längst Realität. Privatschulen und Gymnasien einerseits, Mittelschulen und v. a. Brennpunktschulen mit über neunzig Prozent Migrantenanteil andererseits. Die Wiener Grundschullehrerin und Buchautorin Susanne Wiesinger spricht gar von "muslimischem Diktat" an Brennpunktschulen. Arroganz, Dilettantentum und von Parteipolitik infiltrierte Dominanz des irrwitzig-aufgeblähten Bildungsmolochs. Jedwede Entscheidung ist an politisches Kalkül, Partei-, Gewerkschafts- und Machtinteresse geknüpft. Stoßen wir das egozentrisch-scheinheilige Bildungsgebäude über den Haufen! Lassen wir ab sofort Kinder von Migrantenfamilien bildungsmäßig nicht (mehr) zurück! Heißt: gelebte Inklusion mittels Einführung der gemeinsamen Schule der 6- bis 14-Jährigen mit bewusster Durchmischung aller Klassen über politische Bezirke hinweg (z. B. Wien: 2/3 Österreicher, 1/3 Migrantenkinder). An der Auflösung des Unterstufen-Gymnasiums führt kein Weg vorbei. Andernfalls schaffen wir einen No-Future-Mob zigtausender gewaltbereiter Jugendlicher und ein Horrorszenario wie in Frankreich mit Krawallen und Plünderungen.





Sepp Schnöll, Lehrer, 5431 Kuchl