Entfaltung der Kinder und Jugendlichen enorm gebremst

Zum Artikel "Kindern und Jugendlichen fehlt eine Lobby" (Sabrina Glas, SN, 14. 3.):

Als Pädagogin und Mutter von vier Kindern kann ich kaum still sitzen bei diesem Artikel. Es stimmt, dass die Pandemie und der Krieg die Kinder und Jugendlichen verunsichert. Es stimmt auch, dass die sozialen Medien ein Leben suggerieren, das verschwindet, sobald die Kinder den Kopf heben und den Blick vom Bildschirm losreißen. Dennoch bin ich absolut überzeugt, dass die Hauptursache für die katastrophalen psychischen Zustände unserer Kinder und Jugendlichen ganz wo anders liegt. Ich erlebe es tagtäglich mit meinen eigenen Kindern und im Beruf: Der Leistungsdruck in der Schule nimmt so rasant zu, dass es absolut unmöglich ist, einem Kind das zehn Jahre oder älter ist, jeden Tag eine Stunde Freizeit zu ermöglichen. Von Hobbys, die dem Kind Spaß machen, ganz zu schweigen.

In den Schulen wird an allem gespart, was ein Kind glücklich machen könnte. Jede Individualität ist schlicht "zu teuer". Die Kinder bekommen Tag für Tag stundenlang den Einheitsbrei vorgesetzt, der sich Bildung schimpft und wenn sie spät nach Hause kommen, dann muss Hausübung gemacht und gelernt werden. Dabei wird wenig bis überhaupt keine Rücksicht genommen, wie viele Stunden die Kinder bereits in der Schule verbracht haben. So ist es durchaus zur Gewohnheit geworden, dass ein Kind mit zehn Jahren morgens um halb sieben das Haus verlässt und wenn es nach 17 Uhr nach Hause kommt, noch einen Berg Arbeit vor sich hat. Wenn die Lehrer/-innen darauf angesprochen werden, so bemerken sie nur, die Kinder könnten ihre Hausübung ruhig in die Mittagspause verlegen. Kein Erwachsener in der Arbeitswelt würde solche Umstände akzeptieren. Hierbei möchte ich aber betonen, dass keinesfalls den Lehrern und Lehrerinnen die Schuld dafür zu geben ist. Die meisten versuchen, so gut wie möglich mit den desolaten Rahmenbedingungen zu arbeiten.

Wann also soll ein Kind seinen Hobbys nachgehen? Wann soll es an die frische Luft und in die Natur gehen, um zu bemerken, wie wunderbar unsere Welt gemacht ist?

Die Zuversicht, das Normalgewicht, die Resilienz … all das käme von ganz allein zurück, würde man aufhören, die Kinder und Jugendlichen von früh bis spät in standardisierte Normen zu pressen und sie als Individuen wahrnehmen. Würde man wieder ein entspanntes Familienleben zulassen, wo auch noch andere Dinge zählen als Hausübung und Noten. Würde man sie schätzen aufgrund dessen, was jeden einzelnen von ihnen ausmacht. Abseits von Noten und Normen, und ihnen wieder erlauben, sich zu entfalten.





Verena John, 5303 Thalgau