Entmachtete LUA ist eine Katastrophe

Die ÖVP/FPÖ-Koalition entmachtet die Landesumweltanwaltschaft, als wäre sie eine überflüssige Einrichtung.

Die Aufgabe der Landesumweltanwaltschaft, mitgegründet von LH Haslauer sen., wurde zur Erhaltung der noch intakten Lebensräume ins Leben gerufen. Sie ist damit Wächterin mit Parteienstellung für Natur und Umwelt. LH Haslauer, der Sohn, zerstört nun, gelenkt von Svazek und Co., was klug und weitsichtig eingerichtet worden ist.

Diese unglückselige Koalition, getrieben von Wirtschaftswachstum, Industrie und Klimaleugnern/-innen, will freie Bahn für das Durchboxen von Projekten, koste es, was es wolle. Und - es kostet uns viel: die Bedrohung unserer Lebensgrundlage, das weitere Verschwinden der Artenvielfalt, die fortschreitende Verschandelung und Verbauung von Erholungsgebieten für uns und für Touristen/-innen. Offensichtlich ist doch, dass wir mehr, nicht weniger Befugnisse brauchen, wenn wir uns die Bodenversiegelung in Österreich ansehen.

Wir sind Meister im Zerstören, aber jämmerlich in der Pflege. Die Entmachtung einer Einrichtung wie der LUA unter dem scheinheiligen Deckmantel der Beschleunigung von Projekten für erneuerbare Energie ist eine Katastrophe.



Roswitha Müller, 5020 Salzburg