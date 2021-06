Entscheidend ist die Leistung jeder Persönlichkeit

Zum Leserbrief "Bei Straßennamen sachlich bleiben" von Richard Fuchs vom 5. 6. 2021: Der Argumentation stimme ich voll und ganz zu. Entscheidend ist meiner Meinung nach einzig und allein die Leistung jeder Persönlichkeit - sei es in der Wissenschaft und Technik, sei es in der Kunst -, für die die Ehre einer Straßenbenennung zuteilwurde.

Eine Verbindung zum NS-Regime (Stichwort "Parteibuch") oder Nähe bzw. Vereinnahmung (Thema "Heimat") ist wohl bei einigen nachträglich feststellbar. Doch für mich ist ausschlaggebend, ob sich die Person schuldig gemacht hat, indem sie Nachbarn denunzierte, jüdische Mitbürger entwürdigte oder gar ins KZ brachte. Nicht jeder war zum Widerstandskämpfer geboren, wie auch das Beispiel meiner beiden Onkel mütterlicherseits zeigt: Der eine kehrte nach einem Urlaub von der Front schweren Herzens zu den Kampfhandlungen zurück und fiel im September 1944 in Italien. Für die damalige Zeit ein Held, heute vielleicht ein Täter? Der andere desertierte von seiner Panzereinheit in St. Pölten, wurde in Berlin inhaftiert. In seiner Heimatstadt wurde er von manchen bis weit nach Kriegsende 1945 despektierlich behandelt.

Auch nach meinen Ahnen sind Straßen und Plätze in Salzburg und den bayerischen Grenzstädten benannt. Diese aber wirkten in der Mozart-Zeit und hatten das Glück der "Frühgeborenen".







Michaela Hagenauer, Bakk. Phil., 5110 Oberndorf