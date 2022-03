Entscheidung kann es erst nach Diskussion mit den Sektionen geben

Lt. SN vom 19. März lehnt "der Alpenverein" den Großteil der geplanten Windparks ab. Wer ist eigentlich dieser Alpenverein (AV)? Frau Wolf als Landesvorsitzende?

Der Landesverband ist für die 25 Sektionen des AV in Salzburg zuständig. Für die Ansuchen um Beihilfen, Zuschüsse, Subventionen . . . durch Land, Bund oder andere öffentliche Stellen und natürlich auch für die Einhaltung von Vorschriften etc. Der Landesverband ist Bindeglied; nicht als übergeordnete Stelle für die 25 Sektionen des AV in Salzburg zuständig.

Von den ca. 52.000 Mitgliedern gehören etwa die Hälfte zur Sektion Salzburg. Es kann nach meinem Empfinden nicht Frau Wolf alleine über so wichtige Fragen entscheiden. Erst nach einer breiten Diskussion mit den Sektionen soll eine gute Lösung gefunden werden.

Das ist meine Meinung als ehemaliges Vorstandsmitglied (2003 bis 2015).



Johann Sigl, 5020 Salzburg