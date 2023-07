Entscheidung sollte im Herbst fallen

Aufmerksam verfolge ich die Berichterstattung zum Milliardenprojekt S-Link. Ich meine, dass die Faktenlage bzgl. technischer Machbarkeit auf dem Tisch liegt, auch wenn Details noch zu klären sind. Angesichts der Summe, die bisher für dieses Projekt durch die öffentliche Hand bezahlt worden ist, halte ich es daher für unabdinglich, dass noch heuer im Herbst eine Grundsatzentscheidung getroffen wird. Und zwar landesweit, denn das gesamte Bundesland ist durch dieses Megaprojekt wenigstens finanziell massiv auf Jahre belastet.

Die "Volksentscheidung" sollte dann bindend sein, wenn sie klar ausfällt, also eine breite Mehrheit für oder gegen das Projekt ist. Erfolgt das nicht, wird es wohl zuerst in der Stadt Salzburg eine Bürgerbefragung geben, dann wird dieses Projekt im Stadt-Wahlkampf im Frühjahr 2024 "zerlegt". Letztendlich wird es noch weitere Millionen an Kosten geben, die sinnlos sein könnten. Es steht fest, dass es umsetzbar ist, was es ungefähr kosten wird und welche Linienführungen möglich sind, daher: Lasst es uns entscheiden, das geht sich im Herbst 2023 aus.

Günter Österer, 5020 Salzburg