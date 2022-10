Entschleunigung auf allen Ebenen

Ein PKW ist ein unwahrscheinlich praktisches Beförderungsmittel. Für viele am Land ist es unverzichtbar. Die Geschichte der Autos ist gewaltig. Die Autoindustrie war für die Wirtschaft sehr wichtig. Für das Auto wurde aber von der Politik viel zu lange viel zu viel getan (Straßenbau; Lärm, Abgase) und die öffentlichen Verkehrsmittel, vor allem die Bahn, zu sehr vernachlässigt.

Zur Diskussion über 100 km/h auf Autobahnen ist zu sagen, dass es sehr gut war, dass man sich in Österreich zur Höchstgeschwindigkeit 130 km/h durchgerungen hat. Bei 100 km/h lässt sich aber Spritverbrauch und die Menge der Abgase noch einmal bis zu einem Drittel vermindern. Das Bewusstsein, dass der Klimaschutz notwendig ist, ist bei der Bevölkerung angekommen, schon auf Grund der Meldungen über Überflutungen und Waldbrände. Wegen des Ukrainekrieges sind aber Verzögerungen bei vielen Klimaschutzmaßnahmen unvermeidlich. In dieser Situation wäre es gerechtfertigt, 100 km/h auf Autobahnen anzuordnen, weil es mit wenig Kosten verbunden ist und rasch umgesetzt werden kann. Den Vorschlag von DI Bacher im Brief vom 1. Oktober auf die Formel 40/80/120 finde ich auch sehr gut und vielleicht eher realisierbar.

Wegen der Pandemie hat man in vielen Staaten ungewollt eine Entschleunigung erlebt und auch positive Seiten gesehen. In Politik und Wirtschaft wird sich in dieser "Wendezeit" viel ändern.





Josef Schilcher, 5161 Elixhausen