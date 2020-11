Entschuldigung der Opposition wäre notwendig

Zu "Wann entschuldigt sich die Opposition für ihre Coronapolitik?" (SN vom 16. 11.):

Den Aussagen in der Kolumne "POLITIK PUR" von Alexander Purger in den Salzburger Nachrichten schließe ich mich vollinhaltlich an. Die regierenden Politiker und Politikerinnen haben so eine Pandemie noch nie managen und verantworten müssen. Daher sind Fehler wegen des Erfahrungsmangels nie auszuschließen. Anstatt, wie es am Beginn der ersten Covid-19-Infektionswelle in Österreich im Februar 2020 schien, dass alle, die Bevölkerung, die Sozialpartner, die Regierung und auch die Opposition versuchten, zusammenzuhalten und gemeinsam diese Virusinfektion einzudämmen, scheint es jetzt so, als ob gerade die Oppositionspolitiker und -innen die einschränkungsmüde Bevölkerung als Vorwand nehmen, um gegen fast alle Maßnahmen der Regierung zu polemisieren, ohne wirklich vernünftige Alternativen anzubieten. Deshalb wäre wahrlich eine Entschuldigung auch der Opposition notwendig. Vielen Dank für diesen Artikel "POLITIK PUR".



Dr. Friedrich Zöchmann, 3364 Neuhofen an der Ybbs