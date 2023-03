Enttäuscht von der Koalition in Niederösterreich

Die mit mickrigen 24 Stimmen wiedergewählte Landeshauptfrau Johanna Mickl-Leitner versucht also, die eingegangene Hass-Ehe ihrer ÖVP mit der unseligen FPÖ damit zu rechtfertigen, dass dies die logische Konsequenz des Willens der Wählerinnen und Wähler sei. Nun, viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher hätten wohl nicht die ÖVP angekreuzt, wenn sie das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen vorausgeahnt hätten. Sie hatten darauf vertraut, dass nach allen Schmähungen, Untergriffen und Beleidigungen von Udo Landbauer & Co im Vorfeld der Wahl eine Regierungsbeteiligung der FPÖ ausgeschlossen sei.

Sie sollten eines Besseres belehrt werden: Nach dem Exodus der SPÖ unter ihrem anmaßenden und unerfahrenen Jung-Obmann Sven Hergovich begab sich Mickl-Leitner mit fliegenden Fahnen in die Klauen ihres Erzfeindes Landbauer und ließ sich in den Koalitionsverhandlungen nach allen Regeln der Kunst über den Tisch ziehen, nur um ihre Macht zu retten. Wollten das die Wählerinnen und Wähler wirklich? Ich bin heilfroh, nicht Mitglied der ÖVP Niederösterreich zu sein. Ich wäre auch nicht mehr Mitglied des ÖAAB, wäre Frau Mickl-Leitner noch ÖAAB-Bundesvorsitzende. Ich werde aber auch bei allen anderen für mich in Frage kommenden Wahlen keine ÖVP-Stimme mehr abgeben, wenn sich auch nur ansatzweise ÖVP-FPÖ-Hochzeiten abzeichnen.

Johannes Moder, 5071 Wals-Siezenheim