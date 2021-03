Enttäuschte Bullen

Für mich als langjährigen Fan von Red Bull Salzburg hält sich die Enttäuschung über das Aus im Sechzehntel-Finale der Europa League in Grenzen. Denn aufgrund der Geschäftspolitik der Führungsebene, überdurchschnittlich begabte Spieler auszubilden und sie, wie zuletzt Dominik Szoboslai, innerhalb kürzester Zeit wieder abzugeben, fehlt in der Mannschaft die in europäischen Spitzenclubs übliche Kontinuität. Adi Hütter, erfolgreicher Trainer in der deutschen Bundesliga, hat seinerzeit den Verein verlassen, weil er nicht einen "Ausbildungsverein" trainieren wollte. Mittlerweile ist offensichtlich auch Jesse Marsch frustriert, da er nach jeder Transferzeit das Mannschaftsgefüge komplett umbauen muss. Ich denke man muss kein Prophet sein um nicht schon heute vorauszusagen, dass der FC Salzburg im Hinblick auf die für die Fans unverständliche Geschäftsphilosophie der Vereinsführung, auch künftig auf internationaler Ebene nicht mithalten wird können. Aber als Trost steht zweifelsfrei fest, dass Red Bull Salzburg zumindest in Österreich nach wie vor die mit Abstand beste Mannschaft ist.





Herbert Stocker, 5020 Salzburg