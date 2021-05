Entwicklungshilfe stärken in Österreich

Zum innenpolitischen Meldung: "ÖVP will keine Migranten aus Italien aufnehmen" (SN v. 12. Mai):

Schon praktisch, dass wir keine EU-Außengrenze haben und uns so überhaupt nicht für Geflüchtete zuständig fühlen müssen. Sollen doch Staaten wie Italien und Griechenland schauen, wie sie mit dem Problem zurechtkommen. Selbst schuld, dass sie so "bequem" von den derzeitigen Hauptmigrationsländern aus erreichbar sind.

Wenn das die europäische Solidarität ist, na dann gute Nacht EU. Ich habe übrigens damals gegen den EU-Beitritt gestimmt, nicht weil ich gegen ein solidarisches Europa bin, das wichtige Probleme auf überstaatlicher Ebene löst, sondern weil es sich leider (nach wie vor) um eine reine Wirtschaftsunion handelt, die sich eine starke Position nach außen verschafft, aber innerhalb nationale Egoismen weitgehend schalten und walten lässt. Wünschen würde ich mir dagegen ein Europa, das sich um eine gemeinsame Sozialpolitik bemüht, sodass Sozialdumping nicht mehr möglich ist, um gemeinsame, visionäre Umweltstandards, die nicht nur einen Minimalkonsens darstellen, um eine gemeinsame europäische Verteidigungspolitik, weil die nationalen Verteidigungspolitiken teuer und ineffizient sind, sowie eine gemeinsame Solidarität gegenüber Menschen aus Drittstaaten, die bei uns Schutz suchen.

Noch eine Anmerkung zum Thema "Wirtschaftsflüchtlinge". Denken wir einmal darüber nach, warum diese Menschen in ihren Herkunftsländern materiell so in Bedrängnis geraten. Kaufen wir Fairtrade-Produkte oder doch immer das Billigste? Woher kommen die Rohstoffe für unsere Konsumgüter und wer verdient daran? Wie sieht es wirklich mit der Hilfe vor Ort aus, wenn es Österreich nicht einmal schafft, die international vereinbarten 0,7 Prozent des BNE (Bruttonationaleinkommens) an Entwicklungshilfe aufzubringen? Wir lagen 2019 gerade mal bei 0,27 Prozent und ich denke nicht, dass sich das im Coronajahr 2020 geändert hat.







Mag. Aglavaine Lakner, 5400 Hallein/Rif