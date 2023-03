Er hat mir aus der Seele gesprochen

Zuerst möchte ich Heinz Bayer für seine wunderbaren Kolumnen ("Lokalpatriot") herzlich danken. Treffsicher, tiefsinnig, lustig! Und in seiner letzten Kolumne ("Der ,Volkskanzler' und die Höhenluft im Glemmtal", 28. 3.) hat er mir wieder aus der Seele gesprochen: Niemand sonst hat sich in irgendeiner Weise darüber beschwert, dass Herbert Kickl "Volkskanzler" (!) werden will. Gibt es nur mehr so wenige Menschen, die sich in der jüngeren Geschichte unseres Landes auskennen? Ich fange an, mich zu fürchten!

Mir ist es wesentlich lieber, wenn Vizekanzler Werner Kogler von "Kellernazis" spricht, denn das zeigt, dass er wachsam ist, als wenn jemand wieder einmal "Volkskanzler" werden will.



Bärbel Schalber, 5020 Salzburg