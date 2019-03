Erbarmen mit den Leopoldskroner Weiher-Inseln!

Nach diesen schneereichen Wintertagen stellt sich nun heraus, dass der Schneedruck und die Winterstürme ganze Arbeit geleistet haben, und besonders gut ist das am Aussehen der Inseln im Leopoldskroner Weiher zu sehen. Da tritt das ganze Maß der Verwahrlosung offen zu Tage! Und dieser Anblick wird auch den Erholungssuchenden zugemutet, in seiner nackten Wirklichkeit! Wenn mir auch von Fachleuten angedeutet wurde, man möchte die Inseln "der Natur zurückgeben" frage ich mich: Welcher Natur? Der Weiher ist seinerzeit vom Erzbischof Graf Thun künstlich angelegt worden, er war Bestandteil einer Gesamt-Anlage mit kleinen Tempelchen und geplanter Gartenarchitektur im Stile der damaligen Zeit, also am Übergang vom Barock-Garten mit gestutzten Bäumen zum "englischen Park", in dem die Natur nachempfunden wurde, indem man romantische Aus- und Einblicke theatralisch schuf. Wenn der gute Erzbischof diese Katastrophe sehen müsste, ich glaube, er würde sich im Grabe umdrehen, ja rotieren. Die Salzburger Nachrichten haben schon voriges Jahr am 9. April meinen dahingehenden Leserbrief veröffentlicht, worauf ich von Freunden auf die Unmöglichkeit einer Rekultivierung aufmerksam gemacht wurde. Aber es war möglich, Kultivierungs-Maßnahmen am Südost-Ufer vorzunehmen, also müssten die nötigsten Aufräumarbeiten doch bewerkstelligt werden können.





Architekt Rainer Brandt, 5020 Salzburg