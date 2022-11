Falls die Firma Spar am südlichen Ortsende - im Umfeld von Billa Plus, Hofer und Müller - einen neuen Markt errichtet, hat Spar zugesagt, den Markt im Zentrum (EKZ Karo) zu erhalten. Ob auch die einzige Einkaufsmöglichkeit am nördlichen Ortsende (ein Spar Markt) im Hauptwohngebiet von Bischofshofen erhalten bleibt, wird leider nicht berichtet. Fahrtstrecke von dort zum EKZ Karo 2,1 km und zum geplanten Interspar 2,8 km.



DI Michael Posch, 5500 Bischofshofen