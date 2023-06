Erdbeeren - das rote Gold?

Sehr geehrte Bauern der Salzburger Erdbeerfelder! Letzte Woche war ich in Wals Erdbeeren pflücken und mir ist aufgefallen, dass die Erdbeeren sehr teuer sind. Sie kosten 6,80 Euro pro Kilogramm. Wenn man dieselbe Menge im Supermarkt kauft, bekommt man Erdbeeren, welche aus dem oberösterreichischen Eferding stammen, ab 6,00 Euro. In der Weststeiermark, bei meinen Großeltern, gibt es solche Früchte um 3,90 Euro zum Selbstpflücken. Dass es solche enormen Unterschiede gibt, finde ich nicht in Ordnung, denn es sind ja immer noch dieselben Früchte und warum sollte man noch pflücken, wenn man sich beim Kaufen Geld spart? Die steirischen Erdbeerfelder bieten meiner Meinung nach mehr, die Beeren sind größer und aromatischer.

Mein Appell an Sie: Bitte bleiben Sie fair, denn ausgenommen zu werden macht Ihnen genauso wenig Spaß wie allen anderen!



Martin Frewein, (13 Jahre), 5020 Salzburg