Erdgas ist eine günstige Alternative zu Benzin und Diesel

Schon Euro 1,50 für einen Liter Diesel. Mit der CO2 Besteuerung können wir das Auto bald schieben, meint die FPÖ. Aber stellen wir uns vor, ab morgen gäbe es die Möglichkeit um die Hälfte zu tanken. Würde doch jeder machen, oder müsste man dazu jemanden überreden? Was soll die absurde Frage?

Ich fahre beruflich ca 25.000 km im Jahr, also nicht gerade ein Gelegenheitsnutzer des Autos. Und seit 10 Jahren bezahle ich ungefähr Euro 25 für 500 km, also ungefähr die Hälfte, die ein durchschnittlicher PKW an Benzin benötigt. Ich tanke Erdgas. Tankstellen gibt es dafür nicht an jeder Ecke aber genug, um damit überall hinzukommen.

Gas Autos fahren hingegen mit bis zu 25% weniger CO2-Emissionen und noch dazu feinstaubfrei und stoßen kaum Schadstoffe aus. Tankt man Biogas, ist man überhaupt klimaneutral unterwegs.

Also raufen sich also alle um die Gaszapfsäulen an unseren Tankstellen, ob dieser unschlagbaren Alternative? Müsste man meinen. Aber Angebot und Nachfrage von Gasfahrzeuge gehen weiter zurück, nur das 'Gesudere' wegen erhöhter Diesel- und Benzinpreise geht weiter.

Peter Hofmann, 5222 Schalchen