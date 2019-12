Erdkabel, wie geht das?

Wie im Lokalteil am 26. November zu lesen, gingen fast 200 Personen hinter Herrn Seebacher her, um gegen die 380 kV Leitung zu kämpfen. Dass Herr Seebacher als Präsident der IG Erdkabel kein Interesse an dem konkurrierenden Projekt hat ist wohl selbsterklärend. Seine entsetzte Aussage, dass bereits Wälder gerodet werden für die Freileitung, wundert mich. Oder würde für die Erdkabelvariante keine Bäume gefällt? Bitte um eine genaue Erklärung, was Erdkabel bedeutet. Welche Alternativen gibt es? Sicherheitshalber werde ich weiterhin Energie sparend leben. Wann haben Sie zuletzt das Standby ausgeschaltet (auch in der Arbeit?), Geschirrspüler und Waschmaschine vollgefüllt vor dem Einschalten, die Tiefkühltüre (im Geschäft) nicht zu lange offen gelassen, Energie nicht beim Fenster "rausgeheizt" etc.?



Quelle: SN