Erfahrungen beim Donauinselfest

Mir wurde beim Betreten des Festgeländes gesagt, ich müsse meinen kleinen Regenschirm abgeben. Ich kann ihn im Eingangsbereich auf dem Boden deponieren und später wieder abholen. Dort lagen schon zahlreiche Schirme. Das war am Nachmittag um 15.45 Uhr. Als ich zwei Stunden später das Gelände verließ, hieß es: "Die Regenschirme wurden von der MA 48 in die Mülltonnen geworfen. Die dürfen da nicht herumliegen." In den riesigen Mülltonnen lag natürlich viel Müll. Hätte ich in die Mülltonne hineinsteigen und mich durchwühlen sollen?! Unglaublicher Umgang mit dem Eigentum von Besuchern des Donauinselfestes!





Margareta Matijevic', 5020 Salzburg