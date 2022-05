Erfahrungen nicht auf ganz Österreich umlegen

Replik auf den Leserbrief von Herrn Günter Braun:

Ich verwehre mich gegen Ihre Vermutung, wonach "wahrscheinlich zu 90 Prozent" Österreichs Wahlärzte ihre Einkünfte an der Steuer vorbei erwirtschaften.

Selbstverständlich stelle ich korrekte Honorarnoten aus und deklariere diese vollständig bei meiner Einkommensteuererklärung. Das hängt auch mit meinem Berufsethos und dem meiner Steuerberaterin zusammen.

Wenn Sie, Herr Braun, in Ihrem Umfeld andere Erfahrungen machen, bitte ich Sie, diese nicht auf ganz Österreich umzulegen. Vermutlich liegen Sie falsch.

Ähnlich wie Sie bin aber auch ich der Meinung, dass Korruption in vielen Bereichen unseres Landes stattfindet. Die Entrüstung über Fehlverhalten von Politikern steht allen schlecht an, die es selbst nicht so genau nehmen mit den Gesetzen.





Dr. Peter Eckerstorfer, Wahlarzt in Wels