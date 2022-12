Erfolgsmodell Planwirtschaft?

Es ist ein Drama, mit welcher Inkompetenz und mit welchem Fokus auf die eigene Klientel derzeit versucht wird, der Inflation Herr zu werden. Es vergeht kein Tag, an dem nicht gleich ganze Reihen von Repräsentanten öffentlicher Körperschaften massive Eingriffe in die Marktmechanismen fordern. Es geht um Preisdeckel für Gas und Strom, um Preisregelungen für Grundnahrungsmittel, um die Stützung von Preisen durch die öffentliche Hand und anderes mehr. Klingt alles sehr wirtschafts- und konsumentenfreundlich, fällt aber alles unter die Rubrik "Gutes wollen, aber Schlechtes bewirken". Warum? Weil sich jeder Markteingriff bitter rächt. Preisdeckel und Preisregelungen führen zu Versorgungsengpässen, Stützungen und Zuschüsse erhöhen die ohnehin viel zu hohe Geldmenge weiter, treiben die Inflation weiter in die Höhe, statt sie zu begrenzen und erhöhen die Staatsschulden auf Kosten der jungen Generation weiter.

Halten wir die Planwirtschaft neuerdings wieder für ein Erfolgsmodell, nachdem sie Ende der 1980er Jahre im Osten eindrucksvoll implodiert ist? Die Inflation wurde von den westlichen Gesellschaften durch hemmungsloses Gelddrucken und Abschaffen der Zinsen - sei es im Zuge der Pandemie, sei es, um mangelnde Finanzdisziplin von Staaten auszugleichen - selbst erzeugt. Sie kann jetzt ausschließlich durch die Umkehrung dieses falschen Weges wieder eingefangen werden. Das heißt, Geldmenge wieder reduzieren und Zinsen wieder auf ein Niveau bringen, auf dem sie die Aufnahme von Krediten wieder sorgfältiger werden lassen. Das wird zwar zu einer schmerzhaften Rezession führen, ist aber der einzig mögliche Weg zur Heilung. Die derzeitigen Eingriffe in den Markt ergeben wohl für den Moment eine Linderung, bewirken aber, dass die Probleme nur verschoben und dadurch noch größer werden. Je später wir wieder zu einem Wirtschaften im Sinne "eines ordentlichen Kaufmanns" zurückkehren, umso schmerzhafter wird der Sanierungsprozess.







Dr. Günther Pacher, 9800 Spittal