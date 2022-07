"Erfolgsprojekt" hat stark nachgelassen

Ich pendle bereits seit vielen Jahren mit der Salzburger Lokalbahn von Oberösterreich nach Salzburg und war stets sehr zufrieden. Seit etwa zwei bis drei Jahren mache ich aber leider immer wieder sehr negative Erfahrungen mit der Lokalbahn.

Die Anzeigetafeln an den Bahnsteigen oder in den Zügen zeigen regelmäßig falsche Informationen an, aufgrund derer ich bereits mehrmals in den falschen Zug eingestiegen bin. Oder aber man sucht vergeblich nach den nötigen Informationen und muss sich mühsam durchfragen. Im Falle von technischen Störungen herrschen zum Teil chaotische Zustände und man scheint mit der Aufgabe, in angemessener Zeit einen funktionierenden Schienenersatzverkehr auf die Beine zu stellen, hoffnungslos überfordert zu sein.

Der allsommerliche Schienenersatzverkehr aufgrund von Bautätigkeit und Sanierungsmaßnahmen ist mittlerweile zur Normalität geworden, wofür ich vollstes Verständnis habe. Allerdings ist heuer der Schienenersatzverkehr sehr schlecht organisiert und ich versäume regelmäßig den Anschlusszug in Bürmoos, sodass ich an manchen Tagen bis zu anderthalb Stunden für die Strecke vom Salzburger Hauptbahnhof bis St. Pantaleon benötige (statt normalerweise 35 Minuten).

Mein Mann, der mit dem Zug nach Zehmemoos in die Arbeit pendelt, berichtet mir Ähnliches. Wir holen uns mittlerweile gegenseitig mit dem Auto von der Arbeit ab, um uns den Ärger mit dem Schienenersatzverkehr zu ersparen.

Ich finde es sehr schade, dass das einstige Erfolgsprojekt "Salzburger Lokalbahn" in den vergangenen Jahren in puncto Qualität und Kundenfreundlichkeit so sehr nachgelassen hat.



Dr. Stefanie Knoll, 5120 St. Pantaleon