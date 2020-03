Erfreuliche Überraschung in der Apotheke

Mein Mann ist Krebspatient im AKH Wien und nach der Chemotherapie entlassen worden. Er ist sehr geschwächt. Kürzlich musste er wieder für eine Infusion ins Krankenhaus. Für mich eine beunruhigende Vorstellung, da er sich bei der Eingangsschleuse in einer Schlange mit vielleicht infektiösen Mitmenschen anstellen muss. Daher habe ich in meiner Apotheke nachgefragt, ob noch Gesichtsmasken vorrätig sind - keine "Papierfähnchen", sondern Masken, die wirklich Schutz bieten. Darauf die Apothekerin: "Ja, wir haben schon noch gute Masken, die sind aber abgelaufen, daher schenken wir sie her. Wie viele brauchen Sie denn?" Selten habe ich mich über ein Geschenk so gefreut wie über dieses! Mit vier Masken in der Tasche bin ich etwas beruhigter und zuversichtlicher nach Hause gegangen.





Mag. Agnes Widauer, 1210 Wien