Ergänzung zum Service der Post

Gerne ergänze ich den Leserbrief von Frau Ruth Amon. Ich war am 8. 8. auf der Post, um eine Nachnahme abzuholen. In der Benachrichtigung der Post stand, diese könne ab 11.00 Uhr abgeholt werden. Um 12.15 Uhr war das Päckchen immer noch nicht in der Filiale. Um 15.30 Uhr natürlich auch nicht. Kreditkartenzahlung ist selbstverständlich auch nicht möglich. Der Betreiber der Poststelle müsste monatlich 30 Euro für das Gerät bezahlen, vermutlich bei äußerst geringem Monatsverdienst. Herr Generaldirektor, geht's noch?







Fred Ewald, 5163 Mattsee