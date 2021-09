Erhöhung der Pensionen

Es gibt eine Versicherung, die wir alle nutzen, in die wir alle einzahlen, auf die wir uns verlassen sollen können. Die Rede ist von unserem staatlichen Pensionsversicherungssystem. Die Frage, die sich mir stellt: Kann man sich tatsächlich darauf verlassen? Seit Jahren können wir das nicht mehr! Wer aktiv mehr verdient, zahlt auch mehr ein. Zum Lebensabend erhalten jene, die mehr gezahlt haben, auch eine höhere Pension. Das ist das Versicherungsprinzip!

Bezieher höherer Pensionen werden seit Jahren unfair behandelt. Das untergräbt das Versicherungsprinzip, das diesem System zu Grunde liegt. Man hat zwar die kleinsten Pensionen in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich erhöht - das war auch gut so. Freilich, - gegenfinanziert mit dem Argument mittlere und höhere ASVG- Pensionen wären die "Luxuspensionen" - man hat sie mit denen von Nationalbank, ORF, etc. in einen Topf geworfen und damit wurden die pauschalen Anpassungen unter der Inflation gerechtfertigt. Das ist die Karikatur einer "sozialen Staffelung". Für mich ist das der politische Missbrauch unseres Pensionssystems. Das lässt sich leicht verkaufen, kommt bei den Medien gut an und bringt Wählerstimmen. Es wird aber dadurch das Versicherungsprinzip ausgehebelt und auch das Vertrauen in die Pensionen wird langfristig untergraben. Aber diese Schattenseiten werden einfach ignoriert. Die Bezieher höherer Pensionen werden unfair behandelt. Jene, die mehr einbezahlt haben, werden am Ende benachteiligt. Meine Forderung wäre, alle Pensionen grundsätzlich und wert gesichert über die Inflationshöhe zu erhöhen und kleine Pensionen über die Ausgleichszulage anzupassen.

Robert Gassner, 5500 Bischofshofen